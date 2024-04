TTJA annab nõu, millele reisi ostes tähelepanu pöörata

Reisi ostes tuleb uurida tähelepanelikult teenusepakkuja tausta. «Viimastel aastatel on muutunud väga populaarseteks sotsiaalmeedia grupid, mille eesmärk on muuta tarbijale erinevate soodsate reisipakkumiste leidmine mugavamaks. Gruppides postitavad nii reisikorraldajad, reisivahendajad kui ka reisihuvilised ise, kes otsivad pakkumisi just neile sobivateks kuupäevadeks. Samas ei ole aga kõik reisipakkujad sellised, kes täidavad kõiki nõudeid ja kellelt ostetud pakettreis on kaetud tagatisega,» kommenteeris TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.