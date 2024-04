Kärmas ütles, et töö sai suuresti tehtud. «Tulin ettevõttesse eesmärgiga seda oluliselt kasvatada ja börsile viia. Alustades oli meie meeskonnas 90 töötajat ja tootmisüksused ainult Eestis, lisaks üks elektrijaam Lätis. Nüüd tegutseme viies riigis ja meeskonnas on 127 pühendunud töötajat. Pooleliolevate projektide valmimisel on tootmisvõimsus üle kahe korra suurem kui seitse aastat tagasi. Lisaks on Enefit Greenil börsil suur investorkogukond – 64 000 investorit, kellele väärtuse loomiseks oleme ettevõtet arendanud.»