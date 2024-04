Graafik ⟩ Euroala inflatsioon aeglustus oodatust enam, kaua keskpangad laenuandjaid veel nuumavad?

Kuna euroalal jäi märtsis tarbijahindade tõus prognoosidest väiksemaks, loodavad mõned eksperdid, et Euroopa Keskpank (EKP) alustab baasintresside langetamist juba aprillis. Suurem osa analüütikutest on siiski veendunud, et leevendus tuleb alles juunis.