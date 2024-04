Kallas vastas, et tema hinnangul pole limonaad eluks vajalik toiduaine. «Limonaadi ei pea ostma. See ei ole asi, mis peab kuuluma inimeste igapäevasesse toidukorvi. Ei pea! Selleta saab täiesti elada. Ja fakt on see, et lapsed on meil järjest ülekaalulisemad, need numbrid on väga muret tekitavad,» ütles Kallas, viidates magusate jookide seosele ülekaalulisega.