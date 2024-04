Milline on emotsioon – kas kergendustunne, et saabub vabadus või kurbus jätta ettevõte ja meeskond?

Ma olen ikka praegu täis energiat, et need kolm kuud veel edasi minna. Nii palju on veel teha, et ma isegi ei mõtle selle peale kas olla rõõmus või kurb. Kui ma midagi teen, siis ikka täie pühendumuse ja energiaga.