USA ja Euroopa insaiderid on vaatamata aktsiate vägevale tõusule asunud müüma

Ameerika Ühendriikides on insaideriks näiteks börsifirma nõukogu liikmed või vastutavad juhid ning kõik aktsionärid, kellele kuulub üle 10 protsenti aktsiakapitalist. Siseringi tehingud on seadusega lubatud, kuid rangelt piiratud ning need avalikustatakse.