Riisalo: loodame välistööjõu kvooti kahekordistada

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi plaani järgi peaks Eesti majandus 10 aastaga kahekordistuma. Riisalo ütles «Esimeses stuudios», et üks suuremaid eesmärke on Eesti majanduse konkurentsivõime parandamine.

«Me loodame selle (kvoodi) kahekordistada,» sõnas Riisalo ja selgitas, et see puudutab neid sektoreid, kus on kvalifitseeritud tööjõudu vaja.