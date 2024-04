Tarbijakaitse selgitab: millised on kliendi õigused, kui kaup on ostetud telefoni teel

Kaupleja peab ennast ja müügitingimusi tutvustama

Mida teha, kui tasuta proovipakid muutuvad igakuiseks tasuliseks tellimuseks?

Sage telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisnebki selles, et kaupleja lubab telefonitsi, et proovipakk on tasuta või tegemist on ühekordse tellimusega. Paraku saadetakse tarbijale seejärel igakuiselt uusi saadetisi ning koos pakkidega ka tasumisele kuuluvaid arveid. Kauplejad põhjendavad seda sellega, et proovipakki vastu võttes on tarbija nõustunud pikaajalise lepinguga, mis sisaldabki igakuiseid saadetisi, mis on tasulised. Selline kauplemisvõte ei ole aus ja tarbija ei pea sellega nõustuma.