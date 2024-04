Postimehe lugeja saatis kaks fotot, millelt oli näha, kuidas Läänemaal Virtsus on liinihooldustööde ajal maha raiutud uhked kadastikud. Kuna kadakas ka halvimal juhul ei kasva nii suureks, et võiks tormides murdudes elektriliine lõhkuda, oli fotod saatnud inimene sellest häiritud.

«Vaatan maha lõigatud saja-aastaseid ega saa aru, et miks neid oli maha vaja lõigata liinide hooldamisel, sest need ei jää kuidagi liinile ette ega kasva kunagi nii suureks, et liine ohustaks. Kogu Virtsu on risti-rästi sellist laastamistööd täis,» märkis Virtsust pärit Postimehe lugeja.