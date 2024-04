Pikisilmi oodatud rohetööstused: kes need on?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav sõnab, et lisaks olemasoleva tööstuse kestlikuks muutumisele peab tõesti Eestis olema ruumi ka uuele tööstusele ja selleks saab riik luua eeldused. «Ettevõtete motivatsiooni muutuda on näha juba täna. Otsitakse võimalusi ja lahendusi, kuid samas on vaja lahendada taastuvenergia konkurentsivõimelise hinnaga kättesaadavuse mured, saavutada kokkulepped kohalike ressursside väärindamise osas, vähendada bürokraatiat ja kiirendada loamenetlusi,» sõnab ta. «Oluline on kujundada soodne investeerimis- ja maksukeskkond ning toetada rohelisi suurinvesteeringuid. Riik saab siin suunda näidata läbi roheliste riigihangete, mille osas on vaja kriteeriume oluliselt laiendada.»