Taylor Swifti vara väärtus ületas miljardi piiri

Forbesi andmetel on maailmas 2781 inimest, kelle vara ületab miljardi dollari piiri. See arv on 141 võrra suurem kui eelmisel aastal ja 26 inimese võrra suurem eelmisest rekordist, mis püstati 2021. aastal.

Taylor Alison Swift (34) on USA laulja ja laulukirjutaja. Ta sai tuntuks 2004. aastal, kuid viimastel aastatel on tema populaarsus tõusnud. Ta on avaldanud 11 albumit. Eemisel aastal alustas ta ülemaailmset kontserttuuri, mis lõppeb selle aasta lõpus. Tuuri käigus annab Swift 152 kontserti ning sellest on valminud ka kontsertfilm, mida näidatakse kinodes.