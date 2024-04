«Pühade müüki mõjutas asjaolu, et sel aastal olid pühad kuu lõpus, kuid eelmisel aasta kuu esimesel nädalal, kui paljudel on palgapäev,» sõnas Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru. Ta lisas, et lihavõtete puhul tõusid müügid võrreldes tavapärase ajaga aga umbes 30 protsenti.

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson tõdes samuti, et selle aasta lihavõtete kogumüügid jäid eelmisest aastast veidi tagasihoidlikumaks. Maxima Eesti avalike suhete juht Ingrid Piirsalu kommenteeris samuti, et tulemusi möödunud aastaga võrrelda on keeruline, kuna lihavõtted on liikuv püha, ent kindlasti mõjutas see klientide ostuotsuseid.