Kaupmehed püüavad kliente jätkuvalt soodushindadega, mistõttu on võimalik paindlikult tarbides ja odavamaid kaupu ostes märkimisväärselt kokku hoida. Samas hinnaindeksis see ei kajastu, sest seal jälgitakse konkreetse ostukorvi hinna arenguid.

Väga suur hinnatõus

Eesti hinnatõus on terves Euroopas üks suurematest. See mõjub jätkuvalt negatiivselt Eesti majanduse hinnakonkurentsivõimele, mis on niigi palju kannatada saanud sest hinnatase on võrreldes koroona-eelse tasemega märgatavalt rohkem tõusnud kui Euroopas keskmiselt.