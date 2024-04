Märtsis krüptovaluutade tugev tõus jätkus

Märtsikuu oli turbulentne, kuid krüptoturu üldine trend jätkus tõusvas joones. Bitcoin (BTC) alustas kuud 56 682 euro juures ning lõpetas 65 872 euro peal, mis teeb tõusuks tugevad 16,2 protsenti. Tasub ära märkida, et esimest korda ajaloo jooksul on Bitcoinil järjestikku seitse n-ö «rohelist» kuud, kus hind on kuu lõikes tõusnud.