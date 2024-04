«Näeme, et Euroopa Liitu tuleb (kõikidest kolmandatest riikidest – BNS) rohkem kui 120 miljoni euro väärtuses puitu. Osa läheb Leetu. See jõuab siia, sest puit tuuakse Poola, seda kontrollitakse piiril, ja see jõuab siis läbi Euroopa Liidu ala, kus puudub kontroll, Leetu.(...) Kahtlase puidu importi tõkestades rakendab Leedu ise tõhusalt sanktsioone, kuid saab puitu ikkagi tagaukse kaudu,» ütles Valgevene uurimiskeskuse juht Stanislov Ivaškevitš teisipäeval ringhäälingule.