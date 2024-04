Riisalo vaidleb Võrklaevaga: uus "lihtne" maksukord toob ettevõtjatele lisakohustused

Rahandusministeerium teatas märtsi alguses, et saatis kooskõlastusringile seadusemuudatused, millega väheneb väikeettevõtjate kohustus end piiriülesel tegutsemisel käibemaksukohustuslaseks registreerida.

Käibemaksukohustuslasena registreerimata on ettevõtjal praegu õigus tegutseda üksnes oma asukohariigis, kui tema käive ei ületa riigis kehtestatud registreerimiskohustuse lävendit. Eestis on see lävend 40 000 eurot.