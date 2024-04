Medicum avab Tallinna kesklinnas uue perearstikeskuse

«Peame Medicumis oluliseks, et patsient saaks võimalikult palju vajalikke raviteenuseid ühest kohast. See säästab patsientide aega ja närve nende raviteekonnal. Medicumi eristavaks eeliseks on peremeditsiini, eriarstiabi, taastusravi ja diagnostika pakkumine ühes ettevõttes ja ladusa raviteekonna tagamine patsientidele. Mugav asukoht ja laiem eriarstide valik Tallinna kesklinnas on meie strateegiline otsus, et olla suuremate võimalustega arstiabiga veelgi lähemal kesklinnas töötavale või elavale patsiendile. See aitab meil hoida Medicumi positsiooni kasvavas eratervishoiu konkurentsis,» ütles Medicumi tegevjuht Tõnis Allik.