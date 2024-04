Uuring selgitas välja Eesti elanike hinnatuimad ettevõtted

«Eesti elanikud on aina hinnatundlikumad ja näeme seda väljendumas ka uuringu tulemustes,» märkis Kantar Emori uuringuekspert Kaisa Esko. «Näiteks Jetoili tõus esikolmikusse on kindlasti sellest mõjutatud, kuna vastajad mainisid ettevõttele antud kommentaarides kõige rohkem just Jetoili soodsaid hindu,» lisas Esko.

Tema sõnul hindavad inimesed tasakaalu hea hinna ja pakutava kvaliteedi vahel. «Siin oleneb tugevalt ka teenusepakkuja valdkonnast: on valdkondi, kus inimesele on tähtsaim hind, ning neid, milles jääb peale kvaliteet, mugavus ja kogemus,» nentis Esko.

Valdkondadest on jätkuvalt esireas otsest positiivset emotsiooni pakkuvad kategooriad nagu kinod ja raamatupoed. Ka laialt kasutatavad pakiveoteenused on kõrge keskmise soovitusindeksiga. Üldiselt on madalamalt hinnatud valdkondi, mille peamine puutepunkt kliendi ja teenusepakkuja vahel on pelgalt arve või maksed. «Inimesed võtavad mõningaid teenuseid iseenesestmõistetavana. Selliste teenuste puhul tekib kliendil emotsioon vaid siis, kui tuleb oodatust suurem arve või esineb mõni tõrge. Kui kõik töötab nii nagu peab, võetakse seda loomulikuna,» sõnas Esko.