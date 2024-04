Kui palju avalik sektor täpselt kommunikatsioonitegevustele kulutab, on teadmata. Pisut aitavad aimu saada riigihanked – aga sugugi mitte kõik kulud ei küüni riigihanke piirini ja pääsevad sedasi radari alt läbi.

Kuna ametis olev valitsus on algusest peale võtnud suuna, et riigi rahandus on kehvas seisus ja tuleb makse tõsta, on paslik vaadata, kuhu on tänavu raha kulunud.

Näiteks on justiitsministeerium veebruaris välja kuulutanud riigihanke, et saada aru kinnipeetavate motivatsioonist. «Uuringu eesmärk on saada ülevaade probleemidest teenuste läbiviimisel kinnipeetavate seisukohalt – mis neid motiveerib, mis on nende jaoks tegevuse eesmärk, mida sihtrühm ise neile osutatavate teenuste osas ootab ning milliseid sekkumisi eelistab,» seisab riigihanget tutvustavas tekstis.

Veel kirjutatakse: «Hankija soovib saada objektiivset vaadet, kuidas teenuse pakkuja sihtgrupiga läbi viidud intervjuude alusel näeb, mis on probleem ning mida kasutajad senistest teenustest arvavad. Kasutajakogemuse uuringu põhjal eeldab hankija, et tekib teadmine kinnipeetava motivatsioonist, vajadustest, kogemusest, eesmärkidest jm teenuste kasutamisel.»

Uuring läheb maksma ligi 30 000 eurot. Miks on ajal, mil valitsus jutlustab kokkuhoidu ja tõstab makse, tarvis uuringut, mille sisu näikse olevat – meenutades laulusõnu – uurida, kas vangile ei meeldi trellid?

Vangid luubi all