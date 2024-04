Liit: magustatud joogi seaduse eelnõu on igas mõttes puudulik

Sotsiaalministeeriumi väljatöötatud magustatud joogi maksu seaduse eesmärk on «jookides sisalduva suhkru koguse ja magusainete kasutamise vähendamine, et toetada elanikkonna tasakaalustatud toitumist.»

Õigusliku analüüsi koostanud advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Allar Jõks selgitas, et riigi tasandil regulatiivne sekkumine on lubatav üksnes juhul, kui probleemi ei ole võimalik muude vahenditega lahendada. «Eelnõu seletuskirja kohaselt aitab maks kaasa sellele, et tootjad vähendavad suhkrusisaldust toodetes. Järelikult võib maksu kehtestamine olla vajalik meede ainult juhul, kui tootjad keelduvad vabatahtlikult toodetes suhkrusisaldust vähendama.»