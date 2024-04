«Üks põhjus võib olla üldine ootus, et Euroopa Keskpank hakkab tänavu intressimäärasid langetama ehk klientidel on lootus soodsamale laenule,» põhjendas Hallang pressiteates.

Ta nentis, et uusarenduste osakaal uutest kodulaenudest on küll paari aasta taguse olukorraga, kus see moodustas ligi 30 protsenti SEB kodulaenude uusmüügist, kõrge euribori keskkonnas vähenenud, kuid panga märtsis alanud kampaaniapakkumise raames A ja B energiaklassi varadele näevad nad, et huvi energiatõhusate uusarenduste vastu on taas kasvamas.