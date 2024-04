Riigikogu erikomisjonis arutatakse suhkrumaksu kehtestamise üle. Terviseminister Riina Sikkut pidas ettekande, milles ütles, et maks on suunatud magustatud jookide tarbimise vähendamisele. Sikkut tõi välja probleemi, et juba 1/3 koolilastest on kimpus ülekaaluga.