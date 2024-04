Tartu ja Tallinna Turud juhid: tarbijad eelistavad järjest rohkem kohalikku kaupa

«Teada on, et turg on kõige traditsioonilisem kauplemise ja ostlemise koht ja selles suhtes on Tartu Turul väga hea ja tugev roll toimetades kahes kohas. Vabaduse puiesteel, kus on legendaarne turuhoone, mis on ehitatud 1938 ja on selline tuntud turismiobjekte Tartu linnas ja teine koht on meil Emajõe ääres Dorpati hotelli juures, kus toimetatakse küll aastaringselt, aga inimestele on ikkagi kõige rohkem teada just see suvine hooaeg, mis hakkab aprillist pihta taime müügiga ja kasvab sealt edasi – maasika müük, kartuli müük ja õuna müük,» selgitas Tartu Turu juht Rene Kiis turu olekut.