GALERII JA VIDEO ⟩ Tallinnas on ühel tänaval terve rivi mahajäetud autosid

Mupo avalike suhete peaspetsialisti Meeli Hundi sõnul saavad nad linnaelanikelt iga päev vihjeid romude kohta. Ainuüksi sellel aastal on juba laekunud 149 kirjalikku kaebust (26. märtsi seisuga). «Tihti hinnatakse romudeks sõidukeid, mis ei vasta romude definitsioonile, kuid mis on linnakodanikke häirivad,» teatab Hunt.

Hunt selgitab, et romusõiduk on mittekomplektne liiklusvahend, mis välimusega rikub ümbruskonna esteetilist väljanägemist, võib olla keskkonnaohtlik või rikub linna puhtust ja heakorda. «Uinuvaks sõidukiks» peab mupo sõidukit, mis on korrektselt pargitud ühel kohal kaua aega, kuid sellel ei esine romutunnuseid ning see ei ole keskkonnaohtlik. Sellisel sõidukil võivad olla tühjad rehvid ja see võib olla on ka natuke roostetanud, porine ja sammaldanud, kuid siiski komplektne.