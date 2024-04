Kui veel mõni aasta tagasi oli tavaline, et petukõnesid tehti välismaa numbritelt, siis eelmisel aastal sagenes kohalike numbrite kasutamine. Selleks kasutavad petturid spoofing'ut ehk numbri võltsimist. «See tähendab, et välismaal asuvad petturid maskeerivad spetsiaalse tarkvara abil oma telefoninumbri ja helistavad ohvrile tema koduriigi numbrilt,» selgitas Tele2 IT turvaspetsialist Triin Palts.