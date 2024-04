Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul oli eelmise aasta pensionitõus viimase 15 aasta suurim ning ka seekordne indekseerimisjärgne keskmise pensioni tõus 700 eurolt 774 eurole toetab meie vanemaealisi muutuvate oludega hakkamasaamisel. «2021. aastal, kui Kaja Kallase esimese valitsuse moodustasime, oli keskmine pension 552 eurot kuus ja prognoosid näitavad, et 2027. aastaks tõuseb see juba üle 900 euroni kuus. Mul on selle üle väga hea meel ning et indekseerimise järel ka pensioni baasosa suureneb. Nii paraneb erinevatel põhjustel ka väikest pensioni saavate toimetulek, kelle heaolu parandamise soovime edaspidi laiemalt fookusesse võtta.»