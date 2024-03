Kas fondidesse investeerimine ikka tagab portfelli hajutatuse?

ETFid (inglise keeles exchange-traded fund) on olemuselt investeerimisfondid, mille peamine eesmärk on järgida võimalikult täpselt fondi alusvara hinnaliikumist. «Alusvara näitab, kuhu fond investeerib ning erinevaid võimalusi selleks on väga palju, näiteks regionaalsed aktsiaindeksid, teatud sektorid või kindlad toorained,“ selgitas Kose. Ta lisas, et sobiva ETFi valik sõltub suuresti investori plaanidest ja eesmärkidest ning riskitaluvusest.

Aktiivselt juhitud fondide ja ETFide erinevus seisneb selles, et kui aktiivsete fondide puhul on fondijuhi eesmärk võrdlusindeksi tootlust ületada, siis ETFi puhul ei soovita seda tootlust ületada, vaid järgida. Mida täpsemalt see õnnestub, seda parem. «Kuna ETFi tootlus on piiratud, siis on see investeerimise viis pigem pikaajalise eesmärgiga ning kiiret või ootamatut rikastumist ei tasu loota. Samas on väiksem liikumisulatus ka eelis, kuna tõenäosus, et sinu investeering suure languse järgselt taastub, on märksa suurem,» rääkis varahaldur.