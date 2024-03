Tõeline püsiklient: USAs elas mees viis aastat tasuta luksushotellis

USAs on 48-aastase Mickey Barreto ja hotelli vahelist vägikaikavedu jälgitud kui tõsielusarja. Lugu sai alguse 2018. aasta juunis, kui Barreto broneeris New Yorkeri hotellis üheks ööks toa ja taotles toale seejärel rendilepingut, viidates New Yorgi vastuolulisele eluasemeseaduse pügalale. Selle järgi on võimalik enne 1969. aastat ehitatud hoones elada ühe inimese toas pool aastat üürilepingu alusel.