Elektrirongides algaval rattahooajal jalgrattapiletit ei küsita

«Algaval jalgrattahooajal on elektrirongides jalgrataste transport tasuta, et aidata kaasa keskkonnasõbralike liikumisviiside edendamisele. Samuti saab nüüd läänesuunda ja Tallinn – Aegviidu liini teenindavates elektrirongides jalgrattaid paigutada lisaks C-alale ka nende sissepääsude juurde, kus varem oli lubatud hoida vaid lapsevankreid,“ ütles Elroni klienditeenindusjuht Ardo Roosenberg. «Näiteks neljavagunilise elektrirongi puhul on 1. aprillist võimalik rongiga vedada senise kümne jalgratta asemel kuni kakskümmend. Tähistatud ala jalgrataste ja lapsevankrite paigutamiseks asub iga väljapääsu juures.»