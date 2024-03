Jae C. Hong / AP Photo / Scanpix

Foto: Jae C. Hong / AP Photo / Scanpix

Mullu oli iga viies Euroopas müüdud elektriauto toodetud Hiinas ja tänavu prognoositakse Hiina elektriautode turuosa tõusvat enam kui 25 protsendini. See tähendab, et juba iga neljas Euroopast ostetud elektriauto on Hiina päritolu.