Lvivi IT-klastri tegevjuhi Stepan Veselovski sõnul on olukord riigi IT-sektoris aasta alguse väikesele kasvule vaatamata kriitiline ja ekspordimahud jätkavad kukkumist. «Prognoosime, et aasta lõpuks on IT-teenuste maht kukkunud viis kuni kümme protsenti,» ütles ta.