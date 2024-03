SEB: laadimistaristu nappus pärsib elektriautodele üleminekut

«Euroopa Liit, sealhulgas Eesti, on seadnud eesmärgiks saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Suurimaks väljakutseks on seejuures transpordi ümberkujundamine,» märkis Karofeld.

Tema sõnul on elektriautode müük Eestis hakanud viimastel kuudel pidurduma, sest valdkonna entusiastid ja tulihingelisemad pooldajad on oma elektriauto juba soetanud. «Oluline murdepunkt elektriautode omaksvõtuks ehk viie protsendi piir on aga jätkuvalt kaugel - hetkel räägime Eesti puhul veidi enam kui 6000-st registreeritud elektriautost autoregistris. Vajame järgmist sammu, mis tagaks magalarajoonides elektrifitseeritud sõidukitele üleminekuks vajaliku laadimistaristu. See pole aga võimalik ilma riigi ja kohalike omavalitsuste selge toeta,» ütles Karofeld.