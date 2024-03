Ettevõtjad: Pärnumaa kogukond on juba meretuuleparkidele õla alla pannud

Pärnu Sadamal on seljataga edukas aasta: mullune käive oli viimase 20 aasta üks parimaid. Edukas tulemus tehti pea kõikides kaubagruppides – ekspordis eriti ümarpuidu ja graanuli vallas, imporditi aga ohtralt killustikku. Oodatakse aga uut edulugu, mille aluseks on meretuulepargid. «See on meie suurim lootus. Oleme kohtunud kohalike omavalitsuse esindajatega, kes kõik saavad aru, et tegemist oleks Pärnu regiooni jaoks väga positiivse investeeringuga,» ütles Pärnu sadama juhatuse liige Mati Einmann. Sadam on omalt poolt valmis – olemas on koht, kuhu ehitada tuuleparkide hooldussadam, seega suuri investeeringuid iseenesest tegema ei peaks.