MEELDETULETUS ⟩ Naastrehvide hooaeg kestab aprilli lõpuni

Naastrehvide kasutust reguleerib majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus lisa, milles on öeldud: «Naastrehve võib sõidukil kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini», selgitas transpordiameti pressiesindaja Kristiina Tilk.

«Lühidalt tähendab see, et ka aprill on veel rehvivahetamise kuu: iga inimene otsustab lähtuvalt oma sõiduvajadustest ja ilmastikuoludest ise, kas ta vahetab rehvid enne 1. aprilli või teeb seda aprillikuu jooksul,» selgitas ta.