Punktid Technologies jõudis mullu teisel poolaastal kasumisse

«Kasumini tagasi jõudmiseks piirdusime vaid hädavajalike töödega ning kärpisime kulusid, lisaks viisime minimaalseks ka hulgimüügiga tegelemise, et hoida fookuses esimesel poolaastal lansseeritud platvormi stabiliseerimist, nii funktsionaalsuses kui ka läbi platvormi tehtud müükides. Tehtud otsused tõid tulemuse ja kasumi saavutasime juba kolmnadas kvartalis. Kolmanda ja neljanda kvartali platvormi müükide vahe oli väike, kuid positiivne on, et müügulud olid stabiliseerunud,» märkis ettevõte.

«Kahjuks ei olnud neljanda kvartalis näha sellist tõusu nagu oleme harjunud nägema varasematel aastatel. Üheks suureks põhjuseks on inimeste langenud ostujõud nii Eestis kui ka mujal Balti regioonis. Seda saame järeldada ka sellest, et kodulehe liiklus ei olnud suuresti muutunud ning neljandas kvartalis tõusis võrreldes kolmanda kvartaliga ostude arv 12,8 protsenti, mis on korrelatsioonis käibe kasvuga kolmandas kvartalis võrrelduna sama aasta neljanda kvartaliga, kuid vähenenud on keskmise ostukorvi summa. Lisaks näeme, et tõusutrendis on ka osa- ja järelmaksuga soetamised,» märkis Punktid Technologies.