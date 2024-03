Tallinn plaanib rajada Toompea müüri juurde jalutusraja

Kesklinna vanem Monika Haukanõmm sõnas, et linnaosa valitsuse eesmärk on juba pikemat aega olnud Toompea tugimüüri ümbruse korrastamine. «Poolteist aastat tagasi lõppes tugimüüri restaureerimine ning nüüd oleme jõudnud ka selleni, et tugimüüri äärde saab rajada ühe mõnusa jalutusraja, kus nautida vaateid nii merele kui ka all-linnale. Praegu on inimesed sunnitud kõõluma porisel ja ebaturvalisel isetekkelisel jalgrajal,» rääkis ta.