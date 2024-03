ALTERNATIIVTURG ⟩ Saunum jäi möödunud aastal miljoni euroga kahjumisse

Saunum on pidanud 2023. aastal Euroopa kehva majanduskeskkonna ja jahtunud ehitusturuga kohanema. Ettevõte on koondanud töötajaid, kärpinud turundus- ja arendustegevusi, keskendudes samal ajal rohkem Põhja-Ameerika turule ja välisaunade tootmisele, millele jätkuvalt ostjaid näib jaguvat. Nii Põhja-Ameerika turule suunatud keriste ja automaatika müük kui ka välisaunade müük on võrreldes 2022. aastaga näidanud märkimisväärset kasvu ning 2024. aasta alguse indikatsioon näitab lähitulevikus ka kasvu jätkumist, teatas Saunum börsile.