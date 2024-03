Tuul Mobility kasvatas käivet, kuid on endiselt kahjumis

2024. aastal on ettevõtte eesmärk jätkata teenuse pakkumist olemasoleva tõukerattapargiga Eestis ja Lätis. Firma soovib olemasoleva tõukerattapargiga kasvatada kliendibaasi ja tulusid, samal ajal parandades operatsioonide ja toetavate funktsioonide efektiivsust, et parandada kasumlikkust. Samuti on plaanis jätkata tarkvarasüsteemide arendamisega, mis aitavad neid eesmärke saavutada.