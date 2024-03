Uuendatud poed on suurendanud Maxima müüginumbreid

Maxima Võru poe juhataja Terje Laine märgib, et ruumikamas poes on inimestel mugavam käia. «Kuna ruumi on rohkem, siis näeme, et inimestel on poes lihtsam hakkama saada. Eks uus ruumipaigutus vajab natuke harjumisaega, aga juba täna saame öelda, et kliendid on uuendustega rahul. Eriti kiidetakse seda, et kaup riiulitel on madalamal,» sõnas ta.