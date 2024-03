Venemaa on enamasti üks maailma suurimaid nafta netoeksportijaid ja -tootjaid, kuid naftatöötlemistehastele tekitatud ettenägematud kahjud ja remonditööde venimine on sundinud riigi naftaettevõtteid kütuseid importima, kirjutas Reuters.

Eelmisel aastal tootis Venemaa 43,9 miljonit tonni bensiini, millest eksportis umbes 13 protsenti. Suurimad Vene bensiini ostjad on Aafrika riigid, nagu Nigeeria, Liibüa ja Tuneesia. Ukrainlaste edukad rünnakud Vene naftatööstusele on eri hinnangutel kärpinud Venemaa rafineerimistehaste toodangumahtu kuni 15 protsendi ulatuses. Kuna tehased on osaliselt kahjustunud, hinnatakse tootmismahtude langust umbes 800 000 barreli võrra päevas. Tagamaks piisava riigisisese varu, on Venemaa kehtestanud alates 1. märtsist bensiinile 6-kuulise väljaveopiirangu. Venemaa tanklates on sel aastal hinnad kerkinud enam kui viiendiku võrra.