Valitsus arutab väikestest sentidest loobumist ja hindade ümardamist

«Kui vähendame pisisentide kasutamise vajadust, toome alla ka kulud tootmisele-käitlemisele ja keskkonnale. See muudatus ei too kaasa ei hinnatõusu ega vajadust üksikute kaupade hindu muuta. Sularahas tasutava ostukorvi hind väheneb või kasvab selle tulemusel kuni kaks senti. Ümardamise kontroll jääb ostjale, sest tal on valik – sularahaga makstes hind ümardatakse, kaardiga makstes mitte. Kaupmehel sellist valikut pole, tema jaoks oleks ümardamine automaatne ja sõltuks kliendi maksmisviisist,» selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.

«Väikesed sendid kipuvad tihti taskupõhja jääma või kaduma ja seetõttu on see ka inimestele justkui kaotatud raha. Muudatusega hoiame kõik kokku ja säästame muu hulgas keskkonda,» lisas minister.

Väikseid sente kasutatakse väga vähe

Eesti Pank on viimastel aastatel lasknud 1- ja 2-sendiseid euromünte ringlusesse keskmiselt 40 tonni aastas, millest kaduvväikest osa kasutatakse ostude eest tasumiseks. Sellega kaasneva keskkonnajälje ning kulude ja kasu vaatest ei ole väikseima nimiväärtusega müntide tootmise jätkamine otstarbekas. Inimesed saavad 1- ja 2-sendiseid valdavalt poest vahetusrahana, kuid kasutavad neid ise ostmisel väga vähe – mündid on rahakotis tülikad, kipuvad kaotsi minema ja nende ostujõud on väike. 1- ja 2-sendiste tootmis- ja käitlemiskulud ning keskkonnamõju on aga nende väärtusega võrreldes ebamõistlikult suured.