LUGEJA KÜSIB ⟩ Miks tuleb osade elektripakettide puhul maksta lepingu lõpetamise tasu?

Viimane võib osutuda klientidele ebameeldivaks üllatuseks ning paneb küsima, miks sellist tasu rakendatakse. Eesti Energia AS selgitab lähemalt.

Mis see ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu täpsemalt on?

Olukorras, kus klient soovib lepingu kokkulepitust varem lõpetada, peab elektrimüüja ette ostetud elektri turul uuesti maha müüma. Kui müümise hetkel on elektrihind ostuhinnast odavam, saab elektrimüüja sellest kahju, mille peab korvama lepingut lõpetav osapool.

Lepingu lõpetamise tasu suurus sõltub kliendi elektritarbimise mahust ja ajahetkest, millal ta lepingust loobub. Mida hiljem lepinguperioodi jooksul lepingust loobuda, seda väiksem on ka tasu suurus. Siiski on oluline arvesse võtta, et tasu ei rakendu iga kord, vaid juhul, kui kahju päriselt tekib.