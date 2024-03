Luminor: kiiret või ootamatut rikastumist ei maksa börsil kaubeldavate fondidega loota

ETFid (ingl exchange-traded fund) on olemuselt investeerimisfondid, mille peamine eesmärk on järgida võimalikult täpselt fondi alusvara hinnaliikumist. «Alusvara näitab, kuhu fond investeerib ning erinevaid võimalusi selleks on väga palju, näiteks regionaalsed aktsiaindeksid, teatud sektorid või kindlad toorained,» selgitas Kose. Ta lisas, et sobiva ETFi valik sõltub suuresti investori plaanidest ja eesmärkidest ning riskitaluvusest.