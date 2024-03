ALTERNATIIVTURG ⟩ TextMagic plaanib fondiemissiooni teel suurendada aktsiakapitali

Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise ning vabatahtliku omakapitali reservi loomise eesmärk on võimaldada firma aktsionäridele väljamakseid. Seejuures tagades, et väljamaksed on kooskõlas seaduses sätestatuga ning omakapital vastaks ettevõtte tegevusega seotud vajadustele ja riskidele.