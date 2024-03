Alexela toob turule tasuta elektrijuhtimise katseprojekti Tark Elekter

Praegu testimisfaasis Alexela äpist juhitav ja jälgitav teenus teeb kõike ise: otsustab tootmis- ja tarbimismustrite järgi, millal elektrit toota, salvestada, oma tarbeks tallel hoida või kõrge hinna kasumlikkuse tõttu võrku müüa. Kui kliendil on plaanis oma tavapärast elektritarbimist muuta, siis on võimalik virtuaalse jaama automaatne otsustusõigus endale sobivaks ajaperioodiks peatada. Muul ajal jälgib teenus ise nii börsihindu, salvestusmahtu kui ilmaennustust, klient võib õhtul magama minna ja eeldada, et öistel odava hinnaga tundidel laetakse täis nii autoaku kui saab kuumaks soojaveeboiler.

«Me teame kõik, et sel ajal, kui päike paistab ja kodune elektritootmise võimekus on suurim, on elektri börsihind odav. Targa Elektri teenus aitab selle ebakõla kliendi kasuks pöörata – akud ja autod saavad laetud, tarbijad on maksimaalselt töös ning kui ikka jääb elektrit üle ja selle võrku müümine on kahjumlik, paneb süsteem ise selle seisma,» selgitas Hääl. «Laiem eesmärk on suurema kasutajaskonna puhul saavutatava paindlikkusega tasandada ära turu hinnahüppeid, mis on ettenähtavas tulevikus mitte ainult rahasäästu, vaid ka energiajulgeoleku küsimus,» lisas ta.