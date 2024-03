Alexela toob turule tasuta elektrijuhtimise autopiloodi Tark Elekter

«Elektriturul on alati häda - me kas toodame rohkem, näiteks tuulise ja päikeselise ilmaga või teine äärmus, et elektrit on puudu,» rääkis TalTechi energiamajanduse ekspert PhD Hannes Agabus. «Täna peab olema hea ennustaja või kõrge riskivalmidusega. Seda vastutust ei saa panna väikesele kodutootjale ja -tarbijale. Liigume turu suunas, kus paindlikkuse aspekt üha suureneb ja võimsuskomponent on kullahinnaga. Kui paindlikku võimsust ei ole, siis ei saa hinnad alla tulla,» lisas ta.

Teenus on mõeldud nii eraisikutele, korteriühistutele kui ettevõtjatele, see on tarbimiskoha põhine ning liitumise eelduseks on elektri tootmise, tarbimise, salvestamise ja võrgulepingu olemasolu. Kõigile kuni 50kW tootvatele klientidele on teenus kättesaadav tasuta. Alexela ootab teenust testima ka ettevõtteid ja ühistuid, et peatselt pakkuda veelgi suurema funktsionaalsusega täislahendust. Mida rohkem elektri väike- ja suurtootjaid teenusega liitub, seda väiksem on Eesti vajadus juhitavate tootmisvõimsuste järele.