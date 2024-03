Telia juht: tehnoloogia peab käima tarbija vajadustest sammukese ees

Tehnoloogiline innovatsioon on oluline edasiviiv jõud, mis hõlmab endas nii infrastruktuuri arendusi, uusi seadmelahendusi kui ka äri tervikuna. Hiljuti toimunud Mobile World Congress (MWC), mis on Euroopa üks suurimaid tehnoloogiamesse, lahkas telkoäri tulevikku ning see on hea koht, kus vaadata tulevikku ning arutleda, milliste tehnoloogia trendidega peaksime juba täna kaasa minema.