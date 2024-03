Notar selgitab, kuidas ära hoida kahjulikke kinnisvaratehinguid

Mitmed üleeuroopalised uuringud kinnitavad, et Eestis on kinnisvara omandamise tehingukulud ehk notari tasud ja riigilõivud ühed madalaimad kogu maailmas. Maailmapanga viimati 2020. aastal avaldatud raporti Doing Business kohaselt on Eesti kinnisvaratehingute lihtsuse ja madalate tehingukulude poolest maailmas kuues riik.