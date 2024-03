Circle K: nafta hinda mõjutab globaalse nõudluse kasv

«Nädala jooksul on toornafta hind maailmaturul liikunud vahemikus 85–87 dollarit barreli kohta. Viimase kahe nädala jooksul on mootoribensiini sisseostuhind koos valuutakursi muutusega tõusnud ligi 10 protsenti ja diislikütuse hind üle 2 protsendi. Erinevate analüüsimajade hinnangutel on tõenäoline, et bensiini hinnatõus maailmaturul lähtuvalt hooajalisest nõudluse kasvust lähiajal pigem jätkub, diislikütuse osas prognoositakse pigem stabiilsemat taset,» märkis Sassi pressiteates.