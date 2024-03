Vältige kraanist sooja vee joomist: teadlased põhjendavad, miks!

Kui aastaid tagasi kasutati vee- ja kanalisatsioonisüsteemides valdavalt raud- ja malmtorusid, on praeguseks need asendunud peaasjalikult plasttorudega. Kuid siin peitub ka kurja juur – kuna paljud torud on kaetud epoksiidvaiguga, siis eraldub vee soojustamisel veest kahjulik kemikaal, mida tuntakse bisfenool A nime all.

Bisfenool A kahjustab inimese immuun- ja närvisüsteemi ning selle lubatud ülemmäär on 2,5 mikrogrammi liitri kohta. Tegemist on keemilise ühendiga, mida kasutakse nii korduvalt kasutatavate joogipudelite ja toidukarpide kui epoksüvaikude tootmisel. Euroopa toiduohutusamet (EFSA) avaldas eelmisel aastal ohutushinnangu, mille järgi kujutab bisfenool A terviseohtu ning peamine terviseoht on mõju immuunsüsteemile. EFSA hinnangu aluseks on enam kui 800 teadusuuringut, mis on avaldatud peamiselt aastatel 2013−2018.